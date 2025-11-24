Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|
24.11.2025 07:22:26
Julius Bär: Rekordvermögen und weitere Abschreiber
Julius Bär präsentiert für die ersten zehn Monate 2025 ein deutlich verbessertes Ergebnis: Die verwalteten Vermögen erreichen ein Rekordniveau. Gleichzeitig nimmt der Vermögensverwalter einen weitere Abschreiber vor. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
