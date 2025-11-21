Julius Bär Aktie

Julius Bär-Anlage im Blick 21.11.2025 10:04:50

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Julius Bär-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Julius Bär-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Julius Bär-Papier letztlich bei 49,83 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 200,682 Julius Bär-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2025 11 647,60 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 58,04 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,48 Prozent angezogen.

Alle Julius Bär-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

