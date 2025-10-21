Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Positive Analyse
|
21.10.2025 10:33:39
Jungheinrich-Aktie ffreundlich - 'China beherrschbar'
Zuletzt gewannen sie Prozent auf Euro. Zuletzt stiegen sie um 1,7 Prozent auf 30,76 Euro.
Jungheinrich hatte im Juli die Prognose gekappt, auch wegen der Konkurrenz aus China. Die Papiere waren daraufhin von über 41 Euro abgestürzt und hatten am vergangenen Freitag mit etwas über 28 Euro so wenig gekostet wie zuletzt Mitte April dieses Jahres.
Die Citigroup hält den Wettbewerbsdruck für den Staplerhersteller in China aber für beherrschbar, so die aktuelle Einschätzung der Analysten. Sie bekräftigten ihre Kaufempfehlung.
/ajx/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Jungheinrich
Nachrichten zu Jungheinrich AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
20.10.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Jungheinrich auf 43 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
17.10.25
|XETRA-Handel MDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17.10.25
|MDAX aktuell: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
15.10.25