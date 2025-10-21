Jungheinrich-Aktie ffreundlich - 'China beherrschbar'

Die Aktien von Jungheinrich sind am Dienstag mit 31,38 Euro auf den höchsten Stand seit Ende August geklettert.

Zuletzt gewannen sie Prozent auf Euro. Zuletzt stiegen sie um 1,7 Prozent auf 30,76 Euro.

Jungheinrich hatte im Juli die Prognose gekappt, auch wegen der Konkurrenz aus China. Die Papiere waren daraufhin von über 41 Euro abgestürzt und hatten am vergangenen Freitag mit etwas über 28 Euro so wenig gekostet wie zuletzt Mitte April dieses Jahres.

Die Citigroup hält den Wettbewerbsdruck für den Staplerhersteller in China aber für beherrschbar, so die aktuelle Einschätzung der Analysten. Sie bekräftigten ihre Kaufempfehlung.

