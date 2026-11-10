Justice Department Files Lawsuit Against Lyft

(RTTNews) - The Justice Department has filed a lawsuit against Lyft Inc. (LYFT) for discriminating against passengers with disabilities including those who use service animals and mobility devices. The lawsuit seeks $53 million for individuals with disabilities who have submitted complaints to Lyft or the Department.

The lawsuit, filed in the U.S. District Court for the Northern District of California, alleges Lyft violated Title III of the Americans with Disabilities Act of 1990. The ADA requires Lyft to transport individuals with disabilities and their service animals, and to provide rides and assist riders with stowable wheelchairs and mobility devices.

At prior close on NasdaqGS, Lyft shares were trading at $16.76.