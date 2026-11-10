Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
|
10.11.2026 06:53:52
Justice Department Files Lawsuit Against Lyft
(RTTNews) - The Justice Department has filed a lawsuit against Lyft Inc. (LYFT) for discriminating against passengers with disabilities including those who use service animals and mobility devices. The lawsuit seeks $53 million for individuals with disabilities who have submitted complaints to Lyft or the Department.
The lawsuit, filed in the U.S. District Court for the Northern District of California, alleges Lyft violated Title III of the Americans with Disabilities Act of 1990. The ADA requires Lyft to transport individuals with disabilities and their service animals, and to provide rides and assist riders with stowable wheelchairs and mobility devices.
At prior close on NasdaqGS, Lyft shares were trading at $16.76.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lyft
|
04.11.26
|Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Lyft verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.26
|Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Lyft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Lyft
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lyft
|14,85
|-0,67%