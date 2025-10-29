KAP Aktie

WKN: 620840 / ISIN: DE0006208408

29.10.2025 11:00:00

KAP AG: Fehler im IFRS-Konzernabschluss

Die Finanzaufsicht BaFin hat bei ihrer Prüfung festgestellt, dass der nach internationalen Rechnungslegungsstandards (International Financial Reporting Standards - kurz IFRS) erstellte, offengelegte Konzernabschluss der KAP AG zum 31. Dezember 2023 fehlerhaft ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei BaFin
