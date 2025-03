Kapitalerhöhung: Xiaomi besorgt sich Milliarden für Forschung und Expansion

Xiaomi hat ein bedeutendes Aktienpaket verkauft und will damit seine Expansion vorantreiben. Der Verkauf spült Milliarden in die Kassen des Technologiekonzerns.

• Xiaomi verkauft Aktienanteile, um die Geschäftsexpansion zu beschleunigen• Unternehmen investiert die Erlöse in Forschung und Entwicklung• Transaktion führt zu leichter Verwässerung der Stimmrechte bestehender Aktionäre

Milliardendeal für Xiaomi: Aktienplatzierung spült Milliarden in die Kassen

Xiaomi hat am 25. März 2025 vor Handelsbeginn eine bedeutende Transaktion abgeschlossen. Im Rahmen eines Platzierungs- und Zeichnungsabkommens wurden 800 Millionen Aktien zu je 53,25 Hongkong-Dollar losgeschlagen, wie es in einer Mitteilung von Xiaomi heißt. Im Vorfeld war der Verkauf von 750 Millionen Anteilen geplant gewesen, diese Zahl wurde während des Verfahrens erhöht. Insgesamt hat der Smartphone-Hersteller damit rund 5,5 Milliarden US-Dollar eingenommen. Die Transaktion zielt darauf ab, dem Unternehmen frisches Kapital für seine Wachstumsstrategie zuzuführen.

Auswirkungen auf die Aktionärsstruktur und Stimmrechte

Die verkauften Aktien repräsentierten etwa 3,2 Prozent des bestehenden Grundkapitals von Xiaomi und etwa 1,2 Prozent der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Ankündigung. Direkt nach Abschluss der Kapitalerhöhung betrugen die Prozentsätze etwa 3,1 Prozent des Grundkapitals und 1,2 Prozent der Stimmrechte. Die Platzierung erfolgte an mindestens sechs unabhängige Investoren. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer allgemeinen Genehmigung ausgegeben, sodass keine Zustimmung der Aktionäre erforderlich war.

Preisnachlass und Verwendung der Erlöse

Der Platzierungspreis von 53,25 Hongkong-Dollar pro Aktie bedeutete einen Abschlag von etwa 6,6 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am 24. März, als das Papier bei 57 Hongkong-Dollar aus dem Handel ging. Zudem liegt er etwa 6,3 Prozent unter dem durchschnittlichen Schlusskurs der letzten fünf Handelstage und etwa 3,6 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten zehn Handelstage.

Xiaomi plant, die Nettoerlöse der Kapitalerhöhung in Höhe von etwa 42,5 Milliarden Hongkong-Dollar (nach Abzug aller Kosten) für die beschleunigte Geschäftsexpansion, Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wie es in der offiziellen Aussendung heißt.

Redaktion finanzen.at