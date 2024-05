Kaufen von DZ BANK für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durch DZ BANK-Analyst Dirk Schlamp.

Die DZ Bank hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 47 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe in Bezug auf das operative Ergebnis (Ebit) leicht besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sollte sich der Welthandel erholen ? erste Stabilisierungstendenzen scheinen sich dem Experten zufolge abzuzeichnen ?, ergäben sich gleichzeitig deutliche Chancen für DHL, da man von operativen Hebeleffekten durch eine bessere Auslastung des Netzwerks profitieren würde. Zudem zeichne sich seit Ende 2023 ein geringerer Rückgang der Frachtraten ab.

Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 17:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 39,57 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 2 423 266 Stück. Auf Jahressicht 2024 sank die Aktie um 7,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2024 / 15:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2024 / 15:25 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.