Index-Bewegung 27.10.2025 12:27:13

Kaum Veränderungen: SDAX am Mittag kaum bewegt

Kaum Veränderungen: SDAX am Mittag kaum bewegt

Am Montag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Montag notiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,00 Prozent stärker bei 17 370,93 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 85,546 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,311 Prozent auf 17 425,43 Punkte an der Kurstafel, nach 17 371,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 17 336,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 483,45 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 16 775,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 17 829,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 834,31 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 25,09 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 4,54 Prozent auf 30,38 EUR), EVOTEC SE (+ 3,53 Prozent auf 7,22 EUR), Nagarro SE (+ 1,90) Prozent auf 50,95 EUR), CANCOM SE (+ 1,78 Prozent auf 25,80 EUR) und KSB SE (+ 1,58 Prozent auf 902,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Verve Group (-4,33 Prozent auf 2,30 EUR), Amadeus Fire (-2,02 Prozent auf 53,40 EUR), MBB SE (-1,79 Prozent auf 197,40 EUR), ProCredit (-1,48 Prozent auf 9,30 EUR) und Mutares (-1,40 Prozent auf 28,20 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 492 051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 6,189 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

28.08.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
15.08.25 Nagarro Buy Warburg Research
14.08.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.25 Nagarro Buy Warburg Research
26.05.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Amadeus Fire AG 53,50 -1,83% Amadeus Fire AG
BVB (Borussia Dortmund) 3,47 -0,72% BVB (Borussia Dortmund)
CANCOM SE 25,80 1,78% CANCOM SE
EVOTEC SE 7,20 3,24% EVOTEC SE
KSB SE & Co. KGaA Vz. 898,00 2,28% KSB SE & Co. KGaA Vz.
MBB SE 196,80 -1,40% MBB SE
Mutares 28,30 -0,88% Mutares
Nagarro SE 50,85 2,40% Nagarro SE
ProCredit Holding AG & Co.KGaA 9,28 -0,43% ProCredit Holding AG & Co.KGaA
Salzgitter 30,20 4,28% Salzgitter
Schaeffler AG 6,51 -0,23% Schaeffler AG
Verve Group 2,29 -2,47% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 362,34 -0,05%

Hoffnung im Handelsstreit: ATX und DAX stabil -- Märkte in Fernost ziehen letztlich kräftig an - Nikkei erstmals über 50.000-Punkte-Marke
Der heimische sowie der deutschen Aktienmarkt treten am Montag auf der Stelle. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

