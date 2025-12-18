Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Handelsstart leichter

Der SDAX kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Um 09:12 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent leichter bei 16 575,67 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 82,894 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,195 Prozent auf 16 597,58 Punkte an der Kurstafel, nach 16 629,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 604,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 575,67 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 1,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 15 807,72 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.09.2025, den Wert von 16 931,84 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 18.12.2024, den Wert von 13 841,26 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 19,36 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit thyssenkrupp nucera (+ 3,12 Prozent auf 8,76 EUR), Alzchem Group (+ 1,75 Prozent auf 139,80 EUR), PNE (+ 1,43 Prozent auf 9,92 EUR), SFC Energy (+ 0,83 Prozent auf 12,08 EUR) und ProCredit (+ 0,74 Prozent auf 8,18 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Douglas (-9,76 Prozent auf 11,46 EUR), SMA Solar (-3,45 Prozent auf 33,00 EUR), pbb (-1,95 Prozent auf 4,12 EUR), JENOPTIK (-1,69 Prozent auf 18,57 EUR) und Salzgitter (-1,32 Prozent auf 40,22 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 147 137 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 7,129 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,94 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at