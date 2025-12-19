Zuversicht in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen

Um 15:41 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent höher bei 16 797,36 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 82,598 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,159 Prozent auf 16 748,52 Punkte an der Kurstafel, nach 16 775,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 663,80 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 807,15 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,663 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, lag der SDAX bei 15 955,60 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 19.09.2025, den Stand von 16 942,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, wurde der SDAX auf 13 591,62 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 20,96 Prozent nach oben. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell DEUTZ (+ 3,06 Prozent auf 8,59 EUR), Verve Group (+ 2,64 Prozent auf 1,75 EUR), 1&1 (+ 2,54 Prozent auf 24,20 EUR), ProCredit (+ 1,95 Prozent auf 8,38 EUR) und pbb (+ 1,83 Prozent auf 4,22 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Douglas (-4,10 Prozent auf 11,70 EUR), Klöckner (-3,14 Prozent auf 8,33 EUR), CANCOM SE (-2,12 Prozent auf 27,70 EUR), Amadeus Fire (-1,64 Prozent auf 42,05 EUR) und HORNBACH (-1,63 Prozent auf 84,30 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 426 306 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Schaeffler-Aktie mit 7,186 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,03 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,10 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

