KBR Aktie
WKN DE: A0LEFS / ISIN: US48242W1062
|
09.02.2026 12:25:15
KBR Gets Task Orders Totaling $103 Mln
(RTTNews) - KBR (KBR) has been awarded two firm-fixed-price task orders totaling $103 million under the United States Space Force Decision Support for Headquarters USSF Analysis contract. These follow on awards from the Chief Technology & Innovation Office and will be executed in Chantilly, Virginia.
KBR will deliver data analysis and specialized technical expertise to support strategic decision-making, capability development and personnel readiness across the USSF and Department of the Air Force over a three-year period of performance.
In pre-market trading on NYSE, KBR shares are at $43.49.
Aktien in diesem Artikel
|KBR Inc
|36,20
|-1,63%
