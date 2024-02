Keine Impulse: SLI am Mittwochnachmittag an Nulllinie

Der SLI springt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,00 Prozent auf 1 805,71 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,090 Prozent höher bei 1 807,39 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 805,76 Punkten am Vortag.

Bei 1 801,34 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 808,43 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,227 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wies der SLI einen Stand von 1 763,66 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, wurde der SLI mit 1 662,99 Punkten berechnet. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 07.02.2023, den Wert von 1 778,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,39 Prozent aufwärts. 1 829,64 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Swatch (I) (+ 1,57 Prozent auf 200,40 CHF), Givaudan (+ 1,25 Prozent auf 3 656,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,01 Prozent auf 37,94 CHF), Sika (+ 1,01 Prozent auf 240,80 CHF) und Richemont (+ 0,85 Prozent auf 129,80 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen ams (-4,20 Prozent auf 1,94 CHF), Kühne + Nagel International (-2,28 Prozent auf 283,50 CHF), Logitech (-2,26 Prozent auf 72,82 CHF), Lonza (-1,59 Prozent auf 440,20 CHF) und Sandoz (-1,48 Prozent auf 28,04 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 805 915 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 279,570 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,32 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at