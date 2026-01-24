KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
24.01.2026 13:24:00
KI-Einsatz in der Buchbranche: Vorteile - und klare Risiken
KI verändert die Textproduktion erheblich. Börsenvereins-Vorsteher Guggolz sieht den Einsatz vor allem bei Urheberrechten und Literaturübersetzungen kritisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
