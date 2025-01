KION-Aktie zieht an: Kooperation mit NVIDIA und Accenture treibt an

Eine Kooperation von KION mit dem Chip-Giganten NVIDIA und dem IT-Berater Accenture scheint am Dienstag an der Börse gut anzukommen.

Ziele seien die Entwicklung neuer Warenlager und die Verbesserung bestehender Lager bei Firmen, teilte der Gabelstaplerhersteller in Frankfurt mit. Dafür nutzten KION und Accenture von NVIDIA entwickelte Technologie für Künstliche Intelligenz und Simulationen. Derartige Kooperationen und die Integrationen von KI-Anwendungen in bestehende und neue Produkte durch Unternehmen sind aktuell stark im Trend.

KION-Aktie beflügelt

Eine Kooperation von KION mit dem Chip-Giganten NVIDIA und dem IT-Berater Accenture scheint am Dienstag an der Börse gut anzukommen. Via XETRA ziehen KION-Aktien zeitweise um 8,31 Prozent auf 34,55 Euro nach oben.

Einer Mitteilung von KION zufolge kooperiert der Logistikspezialist mit NVIDIA und Accenture, um Lieferketten zu optimieren. Ziele seien die Entwicklung neuer Warenlager und die Verbesserung bestehender Lager bei Firmen. Dafür nutzten KION und Accenture von NVIDIA entwickelte Technologie für Künstliche Intelligenz und Simulationen.

Derartige Kooperationen und die Integrationen von KI-Anwendungen in bestehende und neue Produkte durch Unternehmen sind aktuell stark im Trend./bek/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)