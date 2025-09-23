Freundlicher Handel: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen

Um 09:12 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent fester bei 30 333,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 347,691 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,293 Prozent auf 30 242,03 Punkte an der Kurstafel, nach 30 153,71 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 339,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 242,03 Einheiten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Stand von 30 998,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2025, notierte der MDAX bei 29 283,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 996,06 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17,94 Prozent. Bei 31 754,30 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit TUI (+ 3,20 Prozent auf 8,18 EUR), Nordex (+ 2,48 Prozent auf 21,46 EUR), KION GROUP (+ 1,62) Prozent auf 59,50 EUR), Porsche vz (+ 1,55 Prozent auf 41,16 EUR) und thyssenkrupp (+ 1,28 Prozent auf 11,86 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Sartorius vz (-1,24 Prozent auf 207,10 EUR), IONOS (-0,83 Prozent auf 41,60 EUR), Delivery Hero (-0,45 Prozent auf 26,67 EUR), Bilfinger SE (-0,21 Prozent auf 96,75 EUR) und PUMA SE (-0,19 Prozent auf 21,46 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 596 181 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 36,868 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Im MDAX hat die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 17,04 Prozent an der Spitze im Index.

