Kite Realty Group Trust Aktie

Kite Realty Group Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1187P / ISIN: US49803T3005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 12:56:30

Kite Realty Group Trust Bottom Line Falls In Q1

(RTTNews) - Kite Realty Group Trust (KRG) revealed a profit for first quarter that Dropped, from last year

The company's bottom line came in at $11.39 million, or $0.06 per share. This compares with $23.73 million, or $0.11 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 9.2% to $200.69 million from $221.08 million last year.

Kite Realty Group Trust earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $11.39 Mln. vs. $23.73 Mln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.11 last year. -Revenue: $200.69 Mln vs. $221.08 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kite Realty Group Trust

mehr Nachrichten