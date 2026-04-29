Kite Realty Group Trust Bottom Line Falls In Q1

(RTTNews) - Kite Realty Group Trust (KRG) revealed a profit for first quarter that Dropped, from last year

The company's bottom line came in at $11.39 million, or $0.06 per share. This compares with $23.73 million, or $0.11 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 9.2% to $200.69 million from $221.08 million last year.

Kite Realty Group Trust earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $11.39 Mln. vs. $23.73 Mln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.11 last year. -Revenue: $200.69 Mln vs. $221.08 Mln last year.