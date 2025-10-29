KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|
29.10.2025 21:59:26
KLA Corporation Profit Advances In Q1
(RTTNews) - KLA Corporation (KLAC) revealed earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $1.12 billion, or $8.47 per share. This compares with $945.85 million, or $7.01 per share, last year.
Excluding items, KLA Corporation reported adjusted earnings of $1.16 billion or $8.81 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.7% to $3.20 billion from $2.84 billion last year.
KLA Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.12 Bln. vs. $945.85 Mln. last year. -EPS: $8.47 vs. $7.01 last year. -Revenue: $3.20 Bln vs. $2.84 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $8.70 +/- $0.78 Next quarter revenue guidance: $3.2bln +/- $150 mln
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KLA-Tencor Corp.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
29.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Ausblick: KLA-Tencor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
23.10.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.at)
|
22.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KLA-Tencor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.25
|Börse New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich (finanzen.at)
|
20.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)