NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor 10 Jahren abgeworfen

Das KLA-Tencor-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die KLA-Tencor-Aktie an diesem Tag bei 66,32 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die KLA-Tencor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 150,784 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2025 181 851,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 206,04 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1 718,52 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von KLA-Tencor belief sich jüngst auf 159,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at