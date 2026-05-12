KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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12.05.2026 16:35:00
KNDS: Bund einigt sich über Einstieg bei Panzerbauer
Wie stark sollte sich der Staat an dem deutsch-französischen Konzern KNDS beteiligen? In dieser Streitfrage der Koalition bahnt sich eine Lösung an. Die Entscheidung ist wegweisend für Deutschlands Rüstungspolitik.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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