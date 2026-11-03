Knowles: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Knowles (NYSE:KN) announced third-quarter revenue of $184 million, representing 20% year-over-year growth. Customer demand for specialized electronic components across defense, medical, and industrial end markets is expanding sales and operational cash generation. Three takeaways from executive management explain why the business is well positioned for multiyear compounding.

Order volume in the Precision Devices segment, which manufactures custom capacitors and radio frequency filters, reached nearly $180 million during the quarter. That generated a book-to-bill ratio of 1.5, meaning customer orders exceeded shipments by 50%. The resulting backlog, representing signed customer orders awaiting fulfillment, has pushed manufacturing lines near maximum output until new facility capacity arrives in 2027.

Leadership plans to broaden its serviced addressable market, which measures the total reachable revenue opportunity for its active technology portfolio. The company is developing new components, such as power attenuators, adapting core pulse-power products for new industrial clients, and increasing the component count within existing hearing health equipment.

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