Konjunktursorgen dämpfen die Stimmung

Deutlich abwärts: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche erhebliche Verluste verzeichnet. Nach einem Auf und Ab in der ersten Wochenhälfte ging es ab Donnerstag steil nach unten. Und dies, obwohl Äußerungen des Chefs der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, eine Zinssenkung durch die Fed im Herbst wahrscheinlicher werden ließen. Allerdings fokussierten die Anleger in der vergangenen Woche eher auf schwache Wirtschaftszahlen aus den USA, die zu Sorgen über die US-amerikanische Konjunkturentwicklung führten. Nach Vorlage des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts am Freitag weiteten sich die Kursverluste an den Börsen aus. Für zusätzlichen Abgabedruck sorgten einige mit Enttäuschung aufgenommene Unternehmenszahlen, darunter die der US-Technologieriesen Amazon und Intel sowie der deutschen Automobilkonzerne BMW und Daimler Truck

Dax mit höchstem Wochenverlust seit zwei Jahren

Der Deutsche Aktienindex (Dax) büßte im Wochenvergleich 4,1 Prozent ein auf 17.661,22 Punkte; dies war sein höchster Wochenverlust seit rund zwei Jahren. Der MDax gab 2,6 Prozent ab auf 24.464,06 Zähler. Der TecDax fiel um 2,5 Prozent auf 3.249,88 Punkte. Das größte Wochenminus im Dax verzeichneten mit 9,5 Prozent die Titel der Commerzbank , hier wirkten sich die Erwartungen niedrigerer Zinsen nach schwachen US-Konjunkturdaten und entsprechenden Signale seitens der Fed negativ aus. Die Kurse von Daimler Truck und BMW gaben nach mit Enttäuschung aufgenommenen Zahlen und Prognosen auf Wochensicht 7,0 beziehungsweise 6,2 Prozent ab, der von Mercedes Benz reduzierte sich um 6,7 Prozent, der von Volkswagen um 8,1Prozent. Dagegen legten die Titel von Sartorius , weiter zu, in der vergangenen Woche um 14,2 Prozent. Im MDax kletterte der Kurs von Teamviewer nach gut aufgenommenen Quartalszahlen um 18,8 Prozent.

Anleihen: Schwache Konjunkturdaten sorgen für Auftrieb

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Schwache Konjunkturdaten von dies- wie jenseits des Atlantiks, die die Erwartungen sinkender Zinsen unterstützten, sorgten für Auftrieb bei den Notierungen der Bundespapiere. Vor allem mit Blick auf die USA nahmen die Spekulationen über eine Zinssenkung im September zu, einige Marktteilnehmer brachten schon einen großen Zinsschritt um 0,5 Basispunkte ins Gespräch. Über den Erwartungen ausgefallene Inflationszahlen aus der Eurozone trübten die Stimmung an den Anleihemärkten nicht. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Wochenvergleich von 2,40 auf 2,17 Prozent. Die Umlaufrendite ging von 2,44 auf 2,22 Prozent zurück.

USA: Rezessionssorgen schicken Kurse in den Keller

Die US-Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche merklich nachgegeben. Vor allem wiederaufgekommene Ängste vor einer Rezession in den USA, die durch schwache Arbeitsmarktdaten ausgelöst worden waren, belasteten die Stimmung an den Märkten. Einige unterhalb der Erwartungen ausgefallene Quartalszahlen trugen das Übrige zu den Wochenverlusten bei. Der Dow-Jones gab im Wochenvergleich um 2,1 Prozent auf 39.737,26 Punkte nach. Der S&P-500 verlor ebenfalls 2,1 Prozent auf 5.346,56 Zähler. Der Nasdaq-100 rutschte um 3,1 Prozent ab auf 18.440,84 Punkte.

Ausblick: Weitere Verluste erwartet

Behält das Gros der Analysten Recht, so müssen sich Anleger auch in den kommenden Tagen auf Verluste an den deutschen Aktienbörsen einstellen, die Volatilität dürfte hoch bleiben. Hintergrund ist der in der vergangenen Woche zu beobachtende Umstand, dass schwache Konjunkturdaten nicht mehr in erster Linie als Argument für eine lockerere Geldpolitik angesehen und damit begrüßt werden, sondern aktuell vielmehr Ängste um die Konjunktur wecken. Dies gilt vor allem für die USA, in der die Wirtschaftsentwicklung lange Zeit als deutlich stabiler und positiver angesehen wurde als in der Eurozone und speziell hierzulande. Wirtschaftsdaten aus den USA, die hier für neue Perspektiven sorgen könnten, sind in den kommenden Tagen rar gesät, für Aufmerksamkeit dürften allerdings der ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe in den USA sorgen. In der Eurozone stehen ebenfalls Dienstleistungsindizes zur Veröffentlichung an, hinzu kommen die Werkaufträge und die Industrieproduktion in Deutschland. Ob es hierbei allerdings positive Signale geben könnte, daran zweifeln etliche Beobachter.

Berichtssaison bleibt im Fokus

Weiter im Fokus steht die Berichtssaison. In Deutschland veröffentlichen in der aktuellen Woche planmäßig zwölf Dax-Unternehmen Zahlen und Ausblicke, darunter Allianz , Bayer , Commerzbank , Infineon , Münchener Rück , Siemens , Siemens Energy und Zalando . Neben den jeweiligen Unternehmenskurse könnten die Berichte auch die allgemeine Stimmung an den Märkten beeinflussen. Stimmungsbeeinflussend könnte zudem die aktuelle geopolitische Weltlage sein, hier steht vor allem die weitere Entwicklung im Nahen Osten im Fokus.

Ausgewählte wichtige Termine der Woche

Montag, 05.08.: Dienstleistungsindizes für Deutschland und die Eurozone; Erzeugerpreise in der Eurozone; ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den USA

Dienstag, 06.08.: Werkaufträge in Deutschland; Einzelhandelsumsätze in der Eurozone

Mittwoch, 07.08.: Industrieproduktion in Deutschland

Freitag, 09.08.: Verbraucherpreise in Deutschland



Ulrich Kirstein ist Pressesprecher der Börse gettex. Der Betriebswirt und Kunsthistoriker schreibt über Literatur und Börse, interviewt alle 14 Tage in Börse am Donnerstag den Leiter Marktsteuerung und hat u.a. mit Christine Bortenlänger Börse für Dummies und Aktien für Dummies verfasst.

