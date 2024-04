KORREKTUR: Thyssenkrupp holt sich für Stahlgeschäft neuen Partner - Kretinsky kauft 20%

In der um 7:36 Uhr gesendeten Meldung muss der Name des tschechischen Milliardärs im dritten Satz korrekt Kretinsky (NICHT Kretisnky) lauten. Es folgt die korrigierte Fassung.

Thyssenkrupp holt sich für Stahlgeschäft neuen Partner - Kretinsky kauft 20%

FRANFKURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp holt sich für die konjunkturanfällige Stahlsparte einen namhaften Partner ins Boot: Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky wird sich zunächst mit 20 Prozent am Stahlgeschäft beteiligen. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, sprechen die Parteien zudem über den Erwerb weiterer 30 Prozent der Anteile am Stahlgeschäft durch die Holding von Kretinsky (EPCG). "Ziel ist die Bildung eines gleichberechtigten 50/50-Joint-Ventures", so Thyssenkrupp. Das Closing der Transaktion sei noch im laufenden Geschäftsjahr geplant.

