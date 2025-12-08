Ausblick: ThyssenKrupp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ThyssenKrupp wird am 09.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass ThyssenKrupp im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,215 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,870 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ThyssenKrupp in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 9,64 Milliarden USD im Vergleich zu 9,68 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

10 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,290 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -2,620 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 38,39 Milliarden USD, gegenüber 37,98 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at