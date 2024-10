Lenovo- und NVIDIA-Aktien profitieren: Engere Partnerschaft zwischen Lenovo und NVIDIA

• Lenovo und NVIDIA intensivieren Partnerschaft• KI-Plattform vorgestellt• Neue Kühltechnologie präsentiert

Im Rahmen der Lenovo Tech World, Lenovos jährlicher globaler Technologie-Innovationsveranstaltung, hat der chinesische Konzern Lenovo die nächste Phase seiner Vision "Smarter AI for All" vorgestellt und in diesem Rahmen ein Portfolio an KI-Lösungen, -Diensten und -Geräten, sowie neue Technologien präsentiert. Eines der Highlights der Veranstaltung war ein Auftritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang. Gemeinsam mit dem Lenovo-CEO Yuanqing Yang präsentierte er Details einer engeren Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen.

Lenovo Hybrid AI Advantage vorgestellt

Gemeinsam stellten die beiden Top-Manager den Lenovo Hybrid AI Advantage mit NVIDIA vor, eine "Full-Stack-Plattform für den Aufbau und die Bereitstellung von KI-Funktionen im gesamten Unternehmen, die Geschwindigkeit, Innovation und Produktivität vorantreiben" soll, wie es in einem Blog-Beitrag von NVIDIA heißt. Die Ziele der Plattform formulierte Jensen Huang folgendermaßen: "Wir möchten im Wesentlichen eine übermenschliche Produktivität erreichen. Und diese KI-Agenten helfen Mitarbeitern branchenübergreifend, effizienter und produktiver zu sein".

Der Lenovo Hybrid AI Advantage mit NVIDIA basiere auf Lenovos Diensten und Infrastrukturfunktionen, kombiniert mit NVIDIA AI-Software und beschleunigtem Computing. Die Plattform soll es Unternehmen ermöglichen, "agentenbasierte und physische KI zu erstellen, die Daten effizienter in umsetzbare Geschäftsergebnisse umwandeln", so NVIDIA weiter.

Yuanqing Yang zeigte sich von der Partnerschaft zwischen seinem Unternehmen und NVIDIA überzeugt: "Unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA vereint das Beste beider Unternehmen, um schnelle und zuverlässige KI-Ergebnisse für Unternehmen aller Branchen sicherzustellen. Lenovo Hybrid AI Advantage mit NVIDIA hilft Kunden, schneller Ergebnisse zu erzielen, indem es den Mitarbeitern den Zugriff auf relevante Informationen über persönliche, Unternehmens- und öffentliche KI-Plattformen ermöglicht", so Yang im Rahmen einer Pressemitteilung von Lenovo.

Neue Kühltechnologie präsentiert

Zudem geht man bei Lenovo ein Problem an, das viele Unternehmen bei der Nutzung von KI-Systemen umtreibt: den hohen Energiebedarf. Die sechste Generation der Neptune-Flüssigkeitskühlsysteme werde jetzt im gesamten Partner-Ökosystem des Unternehmens eingeführt und ermöglicht es Unternehmen überall, beschleunigtes Computing für generative KI aufzubauen und auszuführen und gleichzeitig den Stromverbrauch des Rechenzentrums um bis zu 40 Prozent zu senken, betonte Lenovo in diesem Zusammenhang. "Mit mehr als einem Jahrzehnt Führungserfahrung in der Innovation bei der Flüssigkeitskühlung bietet die sechste Generation von Lenovo Neptune Unternehmen jeder Größe Supercomputing mit Wasserkühlung, die die NVIDIA Blackwell-Plattform und KI im großen Maßstab effizient mit Strom versorgt", betont Lenovo weiter.

Hochleistungs-KI-Server

Neben einer Reihe weiterer KI-Lösungen, wie Lenovo AI Fast Start und Lenovo AI Library, präsentierten die beiden Firmenchefs im Rahmen der Veranstaltung außerdem einen neuen Hochleistungs-KI-Server, in dem Lenovos Neptune-Flüssigkeitskühlungstechnologie und NVIDIA Blackwell vereint wurden. Dieser stelle "einen großen Sprung nach vorne in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz für KI-Systeme dar", hieß es im Rahmen des Blogbeitrages von NVIDIA weiter. "Dies wird die größte industrielle Revolution sein, die wir je erlebt haben", wird Lenovo-Chef Yang zitiert, der zudem die tiefgreifenden Auswirkungen, die KI auf Branchen weltweit habe, betonte: "Und wir erleben in den letzten 12 Monaten oder so ein außergewöhnliches Erwachen in jeder einzelnen Branche, jedem einzelnen Unternehmen, jedem einzelnen Land", so der Manager. Bezugnehmend auf den präsentierten Hochleistungs-KI-Server erklärte Yang: "Für einen Ingenieur ist das sexy". Das zu 100 Prozent flüssigkeitsgekühlte System benötige keine Lüfter oder spezielle Klimaanlage für Rechenzentren und passe in ein Standard-Rack, zudem laufe es mit Standardstrom.

Lenovo-Aktie legt zu

Am Markt kamen die engere Zusammenarbeit zwischen Lenovo und NVIDIA sowie die von den Chinesen vorgestellten KI-Lösungen gut an: Die Lenovo-Aktie legte an der Börse in Hongkong letztlich 1,1 Prozent auf 11,04 HKD zu. Die NVIDIA-Aktie zeigt sich an der NASDAQ unterdessen 3,24 Prozent höher bei 135,87 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at