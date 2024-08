Lenzing-Aktie steigt: Rohit Aggarwal wird mit September neuer Lenzing-CEO

Rohit Aggarwal wird mit 1. September neuer Vorstandschef (CEO) des oberösterreichischen Unternehmens. Er folgt Stephan Sielaff, der "im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat" per Ende August aus der Lenzing AG ausscheide, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt.

Aggarwal ist den Angaben zufolge studierter Betriebswirt und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in Führungspositionen in der Textil- und Chemieindustrie. Aufgrund zahlreicher globaler Managementpositionen in Europa, den USA und Asien verfüge er über ein "fundiertes Verständnis für die strategische Entwicklung internationaler Märkte und den Aufbau effizienter Managementteams".

Der neue Lenzing-Boss wird einiges zu tun haben. Das Unternehmen befindet sich derzeit in der Verlustzone und fährt ein umfassendes Sparprogramm. Unterm Strich verzeichnete Lenzing im Halbjahr 2024 ein Ergebnis nach Steuern von minus 65,4 Mio. Euro.

Die Lenzing-Aktie legte in Wien letztlich 1,92 Prozent auf 31,85 Euro zu.

