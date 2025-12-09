Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
09.12.2025 21:30:00
Lilly to build $6 billion facility to manufacture active pharmaceutical ingredients in Alabama
Huntsville site will focus on domestic production of small molecule synthetic and peptide medicines, including Lilly's oral GLP-1 , orforglipron Company plans to create 3,450 manufacturing and construction jobs at Lilly's ninth U.S. manufacturing site announced since 2020 INDIANAPOLIS , Dec.Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eli Lillymehr Nachrichten
|
03.12.25
|Eli Lilly not yet ready to unfreeze UK investments, says pharma boss (Financial Times)
|
02.12.25
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freitagshandel in New York: S&P 500 am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
28.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.11.25
|S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Eli Lilly-Aktie im Höhenflug: Billionen-Grenze überschritten dank starker Wachstumsziele (dpa-AFX)