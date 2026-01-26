LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag freundlich

Am Montag steigt der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,37 Prozent auf 10 181,43 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,814 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 10 143,14 Punkte an der Kurstafel, nach 10 143,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 184,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 125,28 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, den Stand von 9 870,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 9 645,62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 8 502,35 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,31 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 257,75 Punkte. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell B&M European Value Retail SA Reg (+ 5,92 Prozent auf 1,71 GBP), Fresnillo (+ 5,43 Prozent auf 43,94 GBP), Antofagasta (+ 4,74 Prozent auf 37,54 GBP), Segro (+ 3,56 Prozent auf 7,56 GBP) und Pershing Square (+ 2,59 Prozent auf 46,68 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Experian (-3,43 Prozent auf 29,25 GBP), 3i (-3,01 Prozent auf 31,90 GBP), Auto Trader Group (-2,89 Prozent auf 5,52 GBP), Burberry (-2,58 Prozent auf 11,65 GBP) und BT Group (-2,50 Prozent auf 1,84 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 25 620 941 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 243,663 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,27 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

