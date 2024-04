LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer

Am Donnerstag geht es im FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,27 Prozent auf 7 939,91 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,515 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 961,21 Punkten, nach 7 961,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 7 970,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 927,17 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,363 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 11.03.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 669,23 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, bei 7 576,59 Punkten. Der FTSE 100 stand vor einem Jahr, am 11.04.2023, bei 7 785,72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,83 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 015,63 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Centrica (+ 2,90 Prozent auf 1,30 GBP), AstraZeneca (+ 2,68 Prozent auf 110,20 GBP), Smiths (+ 2,37 Prozent auf 16,42 GBP), Kingfisher (+ 2,35 Prozent auf 2,48 GBP) und Ocado Group (+ 1,79 Prozent auf 3,74 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Phoenix Group (-6,18 Prozent auf 5,09 GBP), Aviva (-6,10 Prozent auf 4,60 GBP), Tesco (-5,62 Prozent auf 2,80 GBP), easyJet (-4,97 Prozent auf 5,43 GBP) und Lloyds Banking Group (-4,51 Prozent auf 0,51 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 85 468 789 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 212,049 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at