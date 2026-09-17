Deutsche Lufthansa Aktie

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WKN: 910979 / ISIN: US2515613048

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17.09.2026 18:48:39

Lufthansa verlängert drei Vorstandsverträge

DOW JONES--Der Lufthansa-Aufsichtsrat hat drei Vorstandsverträge verlängert. Finanzvorstand Till Streichert wurde für weitere fünf Jahre bis zum 14. September 2032 bestellt. Er ist seit 2024 Mitglied des Vorstands. Der Vertrag von Chief Technology Officer (CTO) Grazia Vittadini wurde bis zum 30. Juni 2030 verlängert. Sie ist ebenfalls seit 2024 Vorstandsmitglied und verantwortet die Bereiche Technik, IT und Innovation. Im Jahr 2030 wird sie die im Lufthansa-Konzern für Vorstände geltende Altersgrenze erreichen. Chief Commercial Officer (CCO) Dieter Vranckx, ebenfalls seit 2024 Vorstandsmitglied, bindet der Airline-Konzern bis zum 30. Juni 2032 an sich.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2026 12:48 ET (16:48 GMT)

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