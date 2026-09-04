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04.09.2026 17:11:49

Lululemon Stock Plunges 18%

(RTTNews) - Lululemon Athletica Inc. (LULU) shares are currently trading at $99.85, down $21.92, or 18.00 percent on Friday, after the athletic apparel retailer reported weaker second-quarter results the previous day. The sharp decline came as both profit and revenue fell from the same period last year.

Lululemon closed the previous session at $121.77 and opened at $98.20 on the Nasdaq. The stock has traded between $97.99 and $103.16, with volume at 19.68 million shares, compared with average volume of 3.68 million. Its 52-week range is $97.99 to $225.98.

Lululemon reported net income of $329.223 million, or $2.92 per share, compared with $370.905 million, or $3.10 per share, a year earlier. Revenue declined 4.4 percent to $2.415 billion from $2.525 billion.

For the next quarter, Lululemon expects revenue of $2.290 billion to $2.320 billion and EPS of $0.93 to $0.98. For the full year, the company expects revenue of $10.350 billion to $10.500 billion and EPS of $9.48 to $9.73.

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