lululemon athletica Aktie
WKN DE: A0MXBY / ISIN: US5500211090
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04.09.2026 17:11:49
Lululemon Stock Plunges 18%
(RTTNews) - Lululemon Athletica Inc. (LULU) shares are currently trading at $99.85, down $21.92, or 18.00 percent on Friday, after the athletic apparel retailer reported weaker second-quarter results the previous day. The sharp decline came as both profit and revenue fell from the same period last year.
Lululemon closed the previous session at $121.77 and opened at $98.20 on the Nasdaq. The stock has traded between $97.99 and $103.16, with volume at 19.68 million shares, compared with average volume of 3.68 million. Its 52-week range is $97.99 to $225.98.
Lululemon reported net income of $329.223 million, or $2.92 per share, compared with $370.905 million, or $3.10 per share, a year earlier. Revenue declined 4.4 percent to $2.415 billion from $2.525 billion.
For the next quarter, Lululemon expects revenue of $2.290 billion to $2.320 billion and EPS of $0.93 to $0.98. For the full year, the company expects revenue of $10.350 billion to $10.500 billion and EPS of $9.48 to $9.73.
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