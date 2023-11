LUS-DAX aktuell: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

So bewegte sich der LUS-DAX zum Handelsende.

Der LUS-DAX legte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,69 Prozent auf 15 739,50 Punkte zu.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 630,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 765,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 15 110,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 725,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 15.11.2022, einen Wert von 14 260,00 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 11,98 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 9,69 Prozent auf 33,57 EUR), Siemens Energy (+ 8,78 Prozent auf 11,15 EUR), Zalando (+ 3,08 Prozent auf 24,13 EUR), Daimler Truck (+ 2,87 Prozent auf 29,41 EUR) und Sartorius vz (+ 2,44 Prozent auf 273,00 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,79 Prozent auf 24,73 EUR), Heidelberg Materials (-1,68 Prozent auf 71,58 EUR), EON SE (-1,27 Prozent auf 11,29 EUR), Hannover Rück (-0,68 Prozent auf 203,50 EUR) und Deutsche Telekom (-0,65 Prozent auf 21,41 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 14 938 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 158,401 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,66 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

