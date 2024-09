LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen

Der LUS-DAX verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.

Um 15:57 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,23 Prozent stärker bei 18 990,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 18 738,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 046,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 19.08.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 428,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.06.2024, lag der LUS-DAX noch bei 18 084,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 685,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 13,41 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 046,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 3,70 Prozent auf 99,32 EUR), Beiersdorf (+ 3,66 Prozent auf 128,75 EUR), Bayer (+ 3,58 Prozent auf 28,93 EUR), SAP SE (+ 3,47 Prozent auf 206,50 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 3,39 Prozent auf 133,00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil EON SE (-3,03 Prozent auf 13,13 EUR), RWE (-2,97 Prozent auf 31,32 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,66 Prozent auf 31,84 EUR), Deutsche Telekom (-1,85 Prozent auf 25,98 EUR) und Commerzbank (-1,05 Prozent auf 15,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 5 172 678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 234,058 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,10 Prozent.

