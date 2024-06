LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain

So performte der LUS-DAX zum Handelsende.

Am Donnerstag tendierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,39 Prozent stärker bei 18 222,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 136,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 263,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 27.05.2024, den Stand von 18 797,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.03.2024, stand der LUS-DAX noch bei 18 515,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.06.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 886,00 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,83 Prozent nach oben. Bei 18 888,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 16 345,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 5,57 Prozent auf 233,20 EUR), Siemens (+ 2,55 Prozent auf 173,54 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,90 Prozent auf 96,38 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,73 Prozent auf 55,36 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,50 Prozent auf 26,47 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-2,92 Prozent auf 475,80 EUR), Sartorius vz (-2,65 Prozent auf 216,60 EUR), Beiersdorf (-2,50 Prozent auf 138,45 EUR), Zalando (-2,20 Prozent auf 21,32 EUR) und RWE (-1,87 Prozent auf 32,60 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 880 237 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 212,108 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,50 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

