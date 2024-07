LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schwächelt

Um 12:25 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,09 Prozent auf 18 122,00 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 18 307,00 Punkte, das Tagestief hingegen 18 093,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, den Stand von 18 607,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 02.04.2024, bei 18 309,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 16 180,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,23 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 888,50 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,55 Prozent auf 25,26 EUR), Zalando (+ 2,58 Prozent auf 23,44 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,46 Prozent auf 237,70 EUR), Commerzbank (+ 0,31 Prozent auf 14,65 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,21 Prozent auf 38,60 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,60 Prozent auf 445,40 EUR), Hannover Rück (-4,03 Prozent auf 231,20 EUR), Sartorius vz (-3,02 Prozent auf 205,30 EUR), Porsche (-2,97 Prozent auf 67,30 EUR) und adidas (-2,51 Prozent auf 214,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 600 097 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 221,212 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at