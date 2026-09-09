Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
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09.09.2026 14:29:28
Lyft Names Michael Brous CFO
(RTTNews) - Lyft, Inc. (LYFT) on Wednesday appointed Michael Brous as Chief Financial Officer, effective September 28.
Michael Brous will take over from Erin Brewer, who plans to retire.
Brewer will remain as an advisor through December 15 to support the transition.
Brous has been with the company since 2018 through the acquisition of Motivate and currently serves as Head of Lyft Urban Solutions and Safety and Customer Care.
In the pre-market trading, Lyft is 2.16% lesser at $15.89 on the Nasdaq.
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