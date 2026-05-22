Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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22.05.2026 11:45:00
macOS kann bald barrierefreien Sony-Access-Controller nutzen
Menschen mit Behinderungen können seit längerem einen speziellen Sony-Controller für die Playstation nutzen. Apple macht den Access nun auch Mac-fähig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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