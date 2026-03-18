Macy's Inc. Q4 Profit Climbs

(RTTNews) - Macy's Inc. (M) released earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $507 million, or $1.84 per share. This compares with $342 million, or $1.21 per share, last year.

Excluding items, Macy's Inc. reported adjusted earnings of $458 million or $1.67 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.7% to $7.639 billion from $7.768 billion last year.

Macy's Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $507 Mln. vs. $342 Mln. last year. -EPS: $1.84 vs. $1.21 last year. -Revenue: $7.639 Bln vs. $7.768 Bln last year.