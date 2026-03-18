Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Macy's Aktie

Macy's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MS7Y / ISIN: US55616P1049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.03.2026 12:30:57

Macy's Inc. Q4 Profit Climbs

(RTTNews) - Macy's Inc. (M) released earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $507 million, or $1.84 per share. This compares with $342 million, or $1.21 per share, last year.

Excluding items, Macy's Inc. reported adjusted earnings of $458 million or $1.67 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.7% to $7.639 billion from $7.768 billion last year.

Macy's Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $507 Mln. vs. $342 Mln. last year. -EPS: $1.84 vs. $1.21 last year. -Revenue: $7.639 Bln vs. $7.768 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Macy's Inc

mehr Nachrichten