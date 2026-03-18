Macy's Aktie
WKN DE: A0MS7Y / ISIN: US55616P1049
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18.03.2026 12:30:57
Macy's Inc. Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - Macy's Inc. (M) released earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $507 million, or $1.84 per share. This compares with $342 million, or $1.21 per share, last year.
Excluding items, Macy's Inc. reported adjusted earnings of $458 million or $1.67 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.7% to $7.639 billion from $7.768 billion last year.
Macy's Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $507 Mln. vs. $342 Mln. last year. -EPS: $1.84 vs. $1.21 last year. -Revenue: $7.639 Bln vs. $7.768 Bln last year.
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