MÄRKTE ASIEN/Uneinheitliche Tendenz - Hongkong stabilisiert

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Keine klare Tendenz zeigt sich am Mittwoch an den ostasiatischen Aktienmärkten. Allerdings halten sich die Ausschläge, bis auf das deutliche Plus in Sydney, in recht engen Grenzen. Die erneut positiven Vorgaben der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index und der S&P-500 wiederum auf Rekordstände kletterten, stützen nur moderat. Denn die am Vortag veröffentlichten US-Konjunkturdaten bremsten die zuletzt gestiegenen Zinssenkungshoffnungen wieder etwas ein.

Für den Schanghai-Composite geht es um 0,3 Prozent nach unten, während sich der Hang-Seng-Index nach den jüngsten deutlichen Verlusten stabilisiert und um 0,1 Prozent zulegt. Hier stehen weiter Konjunktursorgen im Fokus. Das langsamere BIP-Wachstum in China im zweiten Quartal deutet laut Analysten darauf hin, dass weitere politische Unterstützungsmaßnahmen auf der Nachfrageseite erforderlich sind.

Der Nikkei-225 in Tokio legt um 0,2 Prozent, gibt jedoch allerdings anfängliche deutlichere Gewinne wieder ab. Hier stützten die guten Vorgaben der Wall Street, heißt es. Insgesamt fehlen dem Markt derzeit jedoch wichtige Impulse, so ein Beobachter. Diese könnten von der anstehenden Berichtssaison kommen.

In Sydney geht es für den S&P/ASX 200 um 1,0 Prozent nach oben, der Index entfernt sich damit wieder von der 8.000er Marke, die am Montag erstmals überschritten wurde. Die Aktien von BHP reduzieren sich um 0,1 Prozent nach unten, erholt sich damit aber von anfänglichen deutlicheren Verlusten. Der Bergbaukonzern hat die Prognosen der Citi für das vierte Quartal in allen wichtigen Geschäftsbereichen übertroffen. Die Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2025 entspricht weitgehend den Erwartungen, so die Analysten.

Die Aktien von Rio Tinto erholen sich dagegen etwas von ihren deutlichen Vortagesverlusten und legen um 0,7 Prozent zu. Der Rohstoff-Konzern hat laut Citigroup im zweiten Quartal weniger Eisenerz verkauft als erwartet. Ansonsten seien die Produktionskennziffern durchwachsen ausgefallen. Dass Rio Tinto die erforderlichen Genehmigungen für eine riesige Eisenerzmine in Afrika erhielt, stützte nicht.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.079,50 +1,0% +6,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 41.350,24 +0,2% +23,1% 08:00

Kospi (Seoul) 2.855,83 -0,4% +7,6% 08:00

Schanghai-Comp. 2.966,22 -0,3% -0,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.743,60 +0,1% +7,2% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.491,80 +0,1% +7,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.637,57 +0,7% +11,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:30 % YTD

EUR/USD 1,0906 +0,1% 1,0900 1,0896 -1,3%

EUR/JPY 172,71 +0,1% 172,58 172,68 +11,0%

EUR/GBP 0,8406 +0,0% 0,8402 0,8405 -3,1%

GBP/USD 1,2974 +0,0% 1,2973 1,2965 +1,9%

USD/JPY 158,36 +0,0% 158,34 158,46 +12,4%

USD/KRW 1.382,16 -0,2% 1.382,16 1.384,42 +6,5%

USD/CNY 7,1386 +0,1% 7,1386 7,1380 +0,6%

USD/CNH 7,2863 -0,0% 7,2887 7,2804 +2,0%

USD/HKD 7,8061 -0,0% 7,8076 7,8048 -0,0%

AUD/USD 0,6738 +0,1% 0,6733 0,6744 -1,0%

NZD/USD 0,6068 +0,3% 0,6050 0,6058 -4,0%

Bitcoin

BTC/USD 65.775,29 +1,9% 64.570,54 62.996,38 +51,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,76 80,76 0% 0 +12,7%

Brent/ICE 83,68 83,73 -0,1% -0,05 +10,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.471,71 2.468,85 +0,1% +2,86 +19,9%

Silber (Spot) 31,11 31,28 -0,5% -0,17 +30,8%

Platin (Spot) 1.003,93 1.002,00 +0,2% +1,93 +1,2%

Kupfer-Future 4,45 4,44 +0,3% +0,01 +13,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

