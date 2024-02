MÄRKTE USA/Erholung - Lyft-Aktie mit Ausblick im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den deutlichen Verlusten am Vortag dürfte sich die Wall Street am Mittwoch leicht erholen. Ein unerwartet starker Anstieg der US-Verbraucherpreise hatte für Verkäufe gesorgt - zumal auf den zuletzt erreichten Rekordhochs. Damit haben die Spekulationen auf baldige Zinssenkungen der Fed einen Dämpfer erhalten. Am Zinsterminmarkt sank in der Folge die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine erste Senkung im Mai weiter. Vor diesem Hintergrund könnten die Aussagen von Fed-Mitgliedern im Tagesverlauf an Bedeutung gewinnen. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zur Wochenmitte dagegen leer. Der Future auf den S&P-500 verbessert sich aktuell um 0,5 Prozent.

"Die Bullen am Markt haben darauf hingewiesen, dass der Rückschlag am Dienstag lediglich ein Vorwand war, um nach dem jüngst starken Anstieg einige Gewinne einzufahren, und dass der allgemeine Inflationspfad intakt bleibt, während gleichzeitig hervorgehoben wurde, dass die Berichtssaison größtenteils viel besser verläuft als erwartet", heißt es von Interactive Investor.

Wie die Deutsche Bank anmerkt, ist eine Zinssenkung in den USA im März an den Märkten nun praktisch ausgepreist. Eine volle 25-Basispunkte-Senkung erwarten die Geldmärkte nun erst für Juni. Für das Gesamtjahr 2024 werden lediglich noch Zinssenkungen von insgesamt 87 Basispunkten eingepreist, am 12. Januar seien im Hoch noch 168 Basispunkte erwartet worden.

Dollar behauptet Aufschläge weitgehend

Der Dollar behauptet seine kräftigen Vortagesgewinne mehrheitlich. Der Greenback hatte nach den US-Inflationsdaten parallel zu den Marktzinsen einen Sprung nach oben gemacht. Der Dollar-Index markierte den höchsten Stand seit über einem Monat. Die stärker als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten vom Januar "sind kein gutes Zeichen für eine Zentralbank, die sich auf Zinssenkungen vorbereitet" und sollten den Weg für einen weiterhin starken Dollar ebnen, so Chris Turner, Global Head of Markets bei ING.

Die Ölpreise legen nach den Vortagesgewinnen noch etwas zu. Angetrieben würden die Notierungen weiterhin von den zunehmenden Spannungen im Nahen Osten, aber die Gewinne würden durch eine hohe Inflationsrate und schwindende Hoffnungen auf eine baldige Fed-Zinssenkung in diesem Jahr begrenzt, heißt es. Für Impulse könnten die anstehenden offiziellen US-Öllagerdaten sorgen sowie der Monatsbericht der IEA am Donnerstag, nachdem die Opec ihre Prognose für das Wachstum der Ölnachfrage unverändert gelassen hat.

Die Renditen am US-Anleihemarkt geben einen kleinen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder ab. Mit dem Dämpfer auf baldige Zinssenkungen war es mit den Renditen kräftig nach oben gegangen.

Lyft-Aktie mit Prognose im Fokus

Bei den Einzelwerten geht es für die Lyft-Aktie vorbörslich um 20,6 Prozent nach oben. Der Fahrdienstvermittler hatte einen enormen Anstieg der Gewinnmarge in Aussicht gestellt. Allerdings handelte es sich um einen Tippfehler, die Zahl enthielt eine Null zu viel. In der Pressemitteilung von Lyft hieß es, dass für eine der Gewinnmargen 2024 ein Anstieg um 500 Basispunkte - oder 5 Prozentpunkte - erwartet werde. Tatsächlich wird jedoch nur ein Anstieg um 50 Basispunkte erwartet, wie der Finanzvorstand klarstellte.

Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um mehr als 60 Prozent, als die Mitteilung nach dem Ende des regulären Handels veröffentlicht wurde. Die Lyft-Aktie gab im Anschluss den Großteil ihrer Gewinne zwar wieder ab, liegt aktuell aber weiter deutlich im Plus.

Kraft Heinz verlieren 2,9 Prozent. Der Lebensmittel-Konzern übertraf die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal, blieb jedoch hinter den Umsatzerwartungen zurück.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,61 -4,6 4,66 19,2

5 Jahre 4,28 -4,4 4,33 28,2

7 Jahre 4,31 -1,8 4,33 34,1

10 Jahre 4,30 -1,7 4,32 41,9

30 Jahre 4,47 +0,4 4,46 49,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:40 Uhr Di, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,0713 +0,0% 1,0718 1,0718 -3,0%

EUR/JPY 161,30 -0,0% 161,28 161,55 +3,7%

EUR/CHF 0,9494 -0,1% 0,9494 0,9507 +2,3%

EUR/GBP 0,8528 +0,3% 0,8501 0,8504 -1,7%

USD/JPY 150,58 -0,0% 150,48 150,73 +6,9%

GBP/USD 1,2562 -0,3% 1,2608 1,2603 -1,3%

USD/CNH (Offshore) 7,2263 -0,1% 7,2267 7,2262 +1,4%

Bitcoin

BTC/USD 51.744,20 +4,4% 49.641,14 48.750,93 +18,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,24 77,87 +0,5% +0,37 +8,4%

Brent/ICE 83,05 82,77 +0,3% +0,28 +8,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 25,12 25,43 -1,2% -0,31 -20,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.991,97 1.993,23 -0,1% -1,26 -3,4%

Silber (Spot) 22,13 22,13 +0,0% +0,01 -6,9%

Platin (Spot) 893,30 874,50 +2,1% +18,80 -10,0%

Kupfer-Future 3,71 3,71 +0,1% +0,00 -4,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

