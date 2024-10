MÄRKTE USA/Freundlich - Dow bleibt zurück - Tesla-Kurs gibt Vollgas

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Die am Vortag im späten Handelsverlauf eingeleitete Erholungsbewegung an der Wall Street hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Zur Stimmungsaufhellung trug bei, dass die Marktzinsen nach einem mehrtägigen Anstieg sanken. Zinsempfindliche Technologiewerte profitierten davon besonders, entsprechend stiegen die Nasdaq-Indizes stärker um bis zu 0,8 Prozent. Der nur 30 Aktien umfassende Dow-Jones-Index blieb zurück, er gab um 0,3 Prozent nach auf 42.374 Punkte, gebremst von kräftigen Kursverlusten bei IBM und Honeywell. Der S&P-500-Index verbesserte sich um 0,2 Prozent.

Nach ersten Angaben gab es an der Nyse 1.486 (Mittwoch: 727) Kursgewinner und 1.307 (2.067) -verlierer. Unverändert schlossen 52 (49) Titel.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte Anfang November - kurz nach der Präsidentschaftswahl - wird am Zinsterminmarkt nun mit über 93 Prozent wieder etwas höher als zuletzt eingepreist. Entsprechend sanken die Marktzinsen. Die Konjunkturdaten des Tages setzten kaum Impulse. Die wöchentliche Arbeitsmarktdaten fielen etwas besser aus als gedacht, die Einkaufsmanagerdaten für Oktober nah an den Prognosen der Ökonomen; der Index für die Industrie liegt weiter im Schrumpfung anzeigenden Bereich, unterstützt also die Zinssenkungsspekulation.

Die sinkenden Renditen am Anleihemarkt bekam der Dollar zu spüren. Der Dollarindex gab um 0,4 Prozent nach, der Euro stieg auf 1,0828 Dollar. Sinkende Marktzinsen und Dollarschwäche trieben den Goldpreis im Bereich seines Allzeithochs um knapp 1 Prozent nach oben.

Die Erdölpreise gaben leicht nach. Der Markt befinde sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen Angebotsrisiken angesichts der Lage im Nahen Osten und fortgesetzten Nachfragesorgen, so die ING-Analysten Warren Patterson und Ewa Manthey.

Tesla-Aktie gibt Vollgas

Für starke Kursbewegungen bei Einzelwerten sorgte wieder die Berichtssaison. Der Kurs von Tesla schoss um knapp 22 Prozent nach oben. Der Elektroautopionier hatte im dritten Quartal einen überraschenden Anstieg des Nettogewinns verzeichnet.

Ganz anders IBM, der Kurs von Big Blue sackte um 6,2 Prozent ab. Der Technologieriese hatte durchwachsene Ergebnisse berichtet, unter anderem einen Nettoverlust nach einem Gewinn im Vorjahr. Zweiter großer Verlierer im Dow waren Honeywell (-5,1%). Das Industriekonglomerat übertraf zwar mit der Gewinnentwicklung die Erwartungen, der Umsatz enttäuschte jedoch. Dazu sprach Honeywell von einem "herausfordernden operativen Umfeld".

Weiter auf Sinkflug waren Boeing (-1,2%). Der seit sechs Wochen andauernde Streik geht weiter, die größte Gewerkschaft bei dem Flugzeughersteller wies die Vorschläge des Konzerns zurück.

T-Mobile US schlug mit seinen Drittquartalszahlen die Analystenschätzungen. Dazu erhöhte die US-Tochter der Deutschen Telekom den Ausblick für den Kundenzuwachs. Die Aktie verteuerte sich um 5,7 Prozent.

Der Chemiekonzern Dow erzielte trotz höherer Umsätze einen geringeren Gewinn und will nun einige seiner Geschäfte in Europa strategisch überprüfen. Der Kurs gab um 1,0 Prozent nach.

Der Logistiker UPS übertraf erstmals seit zwei Jahren die Umsatzerwartungen des Marktes. Auch der Gewinn fiel besser aus als gedacht. Der Kurs schnellte um 5,3 Prozent nach oben.

American Airlines übertraf die Erwartungen im dritten Quartal und ist zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Nach Anfangsgewinnen büßte der Kurs aber 0,4 Prozent ein. Nach dem guten Lauf der Aktie in den vergangenen Wochen dürfte es hier Gewinnmitnahmen gegeben haben. Ähnlich bei Southwest Airlines, die um über 5 Prozent nachgaben, obwohl auch hier die Quartalzahlen gut ausgefallen waren.

Der Spielzeughersteller Mattel verdiente mehr als prognostiziert. Die Aktie verteuerte sich um 4,4 Prozent. Hasbro verloren dagegen 6,0 Prozent, nachdem der Wettbewerber für das Weihnachtsgeschäft einen Umsatzrückgang avisiert hatte, unter anderem wegen einer Schwäche bei Marken wie Star Wars und Nerf.

Die bereits schwer gebeutelte Lilium-Aktie brach um gut 60 Prozent ein auf ein neues Rekordtief von rund 20 Cent. Das Lufttaxi-Startup hatte mitgeteilt, dass seine beiden wichtigsten deutschen Einheiten Insolvenz anmelden wollen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.374,36 -0,3% -140,59 +12,4%

S&P-500 5.809,86 +0,2% 12,44 +21,8%

Nasdaq-Comp. 18.415,49 +0,8% 138,83 +22,7%

Nasdaq-100 20.232,87 +0,8% 165,92 +20,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,08 -1,1 4,09 -34,5

5 Jahre 4,03 -3,0 4,06 2,8

7 Jahre 4,12 -3,2 4,15 14,6

10 Jahre 4,21 -3,0 4,24 32,9

30 Jahre 4,47 -5,5 4,53 50,3

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:30 Uhr Mi, 18:18 % YTD

EUR/USD 1,0829 +0,4% 1,0791 1,0776 -2,0%

EUR/JPY 164,44 -0,1% 164,32 164,73 +5,7%

EUR/CHF 0,9375 +0,3% 0,9344 0,9339 +1,0%

EUR/GBP 0,8346 +0,0% 0,8348 0,8330 -3,8%

USD/JPY 151,85 -0,6% 152,27 152,86 +7,8%

GBP/USD 1,2974 +0,4% 1,2927 1,2936 +2,0%

USD/CNH (Offshore) 7,1240 -0,2% 7,1211 7,1401 0%

Bitcoin

BTC/USD 68.168,95 +2,7% 67.297,65 65.961,35 +56,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,46 70,77 -0,4% -0,31 -0,4%

Brent/ICE 74,75 74,96 -0,3% -0,21 -0,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 42,295 41,44 +2,1% +0,86 +12,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.736,54 2.712,97 +0,9% +23,57 +32,7%

Silber (Spot) 33,67 33,70 -0,1% -0,04 +41,6%

Platin (Spot) 1.029,89 1.020,00 +1,0% +9,89 +3,8%

Kupfer-Future 4,37 4,34 +0,7% +0,03 +10,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2024 16:08 ET (20:08 GMT)