T-Mobile US Aktie
|190,10EUR
|0,90EUR
|0,48%
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Umsatz und operatives Ergebnis der US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom lägen im Rahmen der Konsensschätzungen und der freie Barmittelzufluss sowie die Neukundenzahlen darüber, schrieb Jonathan Atkin in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Outperform
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 270,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 219,99
|
Abst. Kursziel*:
22,73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 219,99
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,73%
|
Analyst Name::
Jonathan Atkin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile USmehr Nachrichten
|
23.10.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
23.10.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
23.10.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.at)
|
23.10.25
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.10.25
|Ausblick: T-Mobile US legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Börse New York: NASDAQ 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
20.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 legt zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu T-Mobile USmehr Analysen
|11:34
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:09
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:34
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:09
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:34
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|07:59
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.25
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|190,10
|0,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:53
|Eni Neutral
|UBS AG
|12:31
|Sanofi Buy
|UBS AG
|12:27
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:05
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:48
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|11:34
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|11:33
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|11:32
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|11:31
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|11:30
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:30
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|11:30
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:29
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|11:27
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:17
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|11:16
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|11:16
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|11:15
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:13
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11:12
|RWE Buy
|UBS AG
|11:12
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:11
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|10:45
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:08
|Valeo Outperform
|Bernstein Research
|10:07
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:59
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|09:56
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|09:55
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|09:28
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|08:54
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08:43
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:05
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:54
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.