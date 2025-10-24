T-Mobile US Aktie

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

24.10.2025 11:34:40

T-Mobile US Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Umsatz und operatives Ergebnis der US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom lägen im Rahmen der Konsensschätzungen und der freie Barmittelzufluss sowie die Neukundenzahlen darüber, schrieb Jonathan Atkin in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:02 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Outperform
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 270,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 219,99 		Abst. Kursziel*:
22,73%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 219,99 		Abst. Kursziel aktuell:
22,73%
Analyst Name::
Jonathan Atkin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:34 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
07:59 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
07:09 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
30.09.25 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
