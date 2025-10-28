T-Mobile US Aktie

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US von 280 auf 265 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Quartalszahlen des Mobilfunkers seien von einem dynamischen Neukundenwachstum bei gleichzeitig robusten Ergebniskennziffern geprägt gewesen, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Erwartung hoher Verkaufsfördermaßnahmen für die kommenden Quartale im Sektor, denen sich T-Mobile US nicht verschließen dürfte, rechne er mit einer moderat sinkenden operativen Marge./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Kaufen
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 221,53 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 220,83 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthias Volkert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

