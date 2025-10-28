T-Mobile US Aktie
|190,00EUR
|0,18EUR
|0,09%
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US von 280 auf 265 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Quartalszahlen des Mobilfunkers seien von einem dynamischen Neukundenwachstum bei gleichzeitig robusten Ergebniskennziffern geprägt gewesen, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Erwartung hoher Verkaufsfördermaßnahmen für die kommenden Quartale im Sektor, denen sich T-Mobile US nicht verschließen dürfte, rechne er mit einer moderat sinkenden operativen Marge./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Kaufen
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 221,53
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 220,83
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthias Volkert
|
KGV*:
-
Analysen zu T-Mobile USmehr Analysen
|17:37
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
