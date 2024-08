MÄRKTE USA/Stabilisierungsversuch verfestigt sich

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der dreitägigen Talfahrt an der Wall Street kommt es am Dienstag zu einer ersten Erholung. Dies hatte sich bereits im Verlauf des Handels am Vortag angedeutet, als sich die Kurse von den frühen Tagestiefs hatten lösen können. Unterstützend hatten da auch günstige US-Konjunkturdaten gewirkt. Im Handel ist nun die Rede davon, dass man es an den Vortagen mit einer zwar fälligen, aber überzogenen Korrekturbewegung zu tun gehabt habe. Dass im Hintergrund weiter die Gefahr einer Eskalation im Nahen Osten schwelt, belastet aktuell nicht.

Dazu passt die spektakuläre Erholung in Tokio. Der Nikkei-225 schoss nach seinem 12-prozentigen Absturz am Montag wieder um 10 Prozent nach oben. Beruhigend auf die jüngsten Sorgen vor einer konjunkturellen Schwäche wirken Aussagen der Präsidentin der US-Notenbankfiliale von San Francisco, Mary Daly. Sie ist nicht übermäßig besorgt über den Arbeitsmarktbericht von Juli und sieht auch keine Rezession in den USA heraufziehen. Daly kennzeichnet den US-Arbeitsmarkt als "sich verlangsamend, aber nicht von einer Klippe stürzend".

Zur Mittagszeit in New York liegt der Dow-Jones-Index 1,2 Prozent höher bei 39.181 Zählern. Der S&P-500 erholt sich um 1,8 Prozent, die Nasdaq-Indizes machen bis zu 1,9 Prozent gut.

Renditen steigen wieder

Am Rentenmarkt wird zuletzt in die Höhe geschossene Zinssenkungsfantasie ausgepreist - die Renditen steigen. Die Akteure kehrten Anleihen aber auch deswegen den Rücken, weil die befürchtete militärische Eskalation im Nahen Osten bislang ausgeblieben sei, heißt es.

Der Dollar erholt sich leicht, nachdem er zu Wochenbeginn auf den tiefsten Stand seit fast sieben Monaten gefallen war. Der Euro kostet 1,0921 Dollar, am Vortag war er zwischenzeitlich kurz auf über 1,10 gestiegen.

Die Erdölpreise ziehen um bis zu 1 Prozent an. Saudi-Arabien habe die Preise für September-Lieferungen nach Asien angehoben, andererseits für Lieferungen nach Nordwesteuropa reduziert. Zugleich gebe es Berichte über einen Förderstopp am größten libyschen Ölfeld aufgrund von Protesten, listen Marktteilnehmer potenzielle Kursfaktoren auf.

Weiter abwärts um rund 1 Prozent geht es mit dem Goldpreis. Angesichts der unsicheren geopolitischen Lage und des jüngst starken Rückgangs der Anleihezinsen verwundert das einige Teilnehmer. Möglicherweise verkauften Anleger das Edelmetall, um Verluste bei anderen Vermögenswerten auszugleichen, lautet ein Erklärungsversuch.

Caterpillar nach Geschäftsausweis leichter - Uber mit Kurssprung

Tagessieger im Dow sind bislang Caterpillar mit einem Plus von fast 4 Prozent. Der Baumaschinenhersteller hat zwar einen Gewinnrückgang verzeichnet, auf bereinigter Basis im Berichtsquartal aber die Markterwartungen übertroffen. Der Mobilitätsdienstleister Uber ist in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat die Erwartungen übertroffen. Der Kurs schießt um fast 9 Prozent nach oben.

Alphabet erholen sich um 0,2 Prozent. Nachdem ein US-Gericht am Vortag entschieden hatte, dass die Tochter Google illegale Praktiken zur Aufrechterhaltung von Monopolstellungen anwendet, war der Kurs deutlicher gefallen. Als Leidragender der Entscheidung wird auch Apple (-0,4%) gesehen. Apple hat von Alphabet Zahlungen dafür erhalten, dass Google die Standardsuchmaschine auf ihren iPhones bildet.

Palantir Technologies verteuern sich um 12,5 Prozent. Das Softwareunternehmen hat im zweiten Quartal die Markterwartungen geschlagen. Auch Lucid schnitt besser als gedacht ab. Zudem erhielt der Elektroautobauer eine Finanzspritze von 1,5 Milliarden Dollar aus Saudi-Arabien. Der Kurs zieht um 2 Prozent an.

Lumen Technologies explodieren um fast 80 Prozent. Das Telekommunikationsunternehmen verbuchte ein Neugeschäft von 5 Milliarden Dollar getrieben durch KI-Anwendungen. Zoominfo Technologies brechen dagegen um 17 Prozent ein, der Datenverarbeiter hat seinen Ausblick gesenkt. Chegg, ein Anbieter von Lerntechnologie, glitt in der zweiten Periode in die Verlustzone ab. Der Kurs rauscht 22,5 Prozent südwärts.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.180,92 +1,2% 477,65 +4,0%

S&P-500 5.277,65 +1,8% 91,32 +10,7%

Nasdaq-Comp. 16.497,16 +1,8% 297,08 +9,9%

Nasdaq-100 18.240,90 +1,9% 345,74 +8,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,00 +7,0 3,93 -42,2

5 Jahre 3,72 +7,4 3,65 -28,0

7 Jahre 3,77 +7,8 3,69 -20,4

10 Jahre 3,87 +7,2 3,79 -1,4

30 Jahre 4,15 +7,0 4,08 17,6

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:38 Mo, 17:31 % YTD

EUR/USD 1,0922 -0,3% 1,0943 1,0972 -1,1%

EUR/JPY 158,63 +0,5% 159,53 157,13 +1,9%

EUR/CHF 0,9327 -0,1% 0,9362 0,9337 +0,5%

EUR/GBP 0,8605 +0,4% 0,8578 0,8595 -0,8%

USD/JPY 145,23 +0,8% 145,76 143,19 +3,1%

GBP/USD 1,2692 -0,7% 1,2759 1,2765 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 7,1593 +0,3% 7,1443 7,1209 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 56.723,60 +4,2% 56.008,60 54.576,55 +30,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,73 72,94 +1,1% +0,79 +3,4%

Brent/ICE 76,97 76,30 +0,9% +0,67 +2,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,59 35,82 +2,1% +0,77 +10,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.386,91 2.410,24 -1,0% -23,33 +15,7%

Silber (Spot) 27,08 27,30 -0,8% -0,22 +13,9%

Platin (Spot) 916,60 911,50 +0,6% +5,10 -7,6%

Kupfer-Future 4,04 4,00 +1,0% +0,04 +2,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

