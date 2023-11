MÄRKTE USA/Wall Street gut behauptet - Renditen steigen wieder

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den deutlichen Gewinnen in der Vorwoche haben die US-Börsen am Montag gut behauptet geschlossen. Etwas Gegenwind kam von wieder steigenden Marktzinsen.

Der Dow-Jones-Index schloss 0,1 Prozent höher bei 34.096 Punkte. Für den S&P-500 ging es um 0,2 Prozent nach oben. Der Nasdaq-Composite notierte 0,3 Prozent fester. Dabei gab es insgesamt 791 (Freitag: 2.416) Kursgewinner und 2.094 (486) -verlierer. Unverändert schlossen 64 (47) Titel.

Das Momentum, das die Börsen in der vergangenen Woche kräftig nach oben gezogen hatte, hat sich zwar abgeschwächt, hielt aber noch etwas an. Auslöser der kräftigen Erholungsbewegung in der Vorwoche waren die als taubenhaft interpretierten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell und die Arbeitsmarktdaten vom Freitag, die ebenfalls gegen weitere Zinserhöhungen gesprochen hatten. In Reaktion darauf waren die Renditen am Anleihemarkt kräftig gefallen, was vor allem die als zinssensitiv geltenden Technologiewerte beflügelt hatte.

Konjunkturseitig standen zu Wochenbeginn keine relevanten Veröffentlichungen auf der Agenda.

Biontech nach Zahlenvorlage gesucht - Dish Network brechen ein

Positiv aufgenommen wurden die Zahlen zum dritten Quartal von Biontech (+4,1%), auch wenn das Unternehmen die Umsatzprognose 2023 für seinen Covid-Impfstoff gesenkt hat. Dies sei aber erwartet worden, hieß es.

Tesla-CEO Elon Musk hat einem Bericht zufolge vor Mitarbeitern gesagt, dass das neue Niedrigpreismodell im Werk in Brandenburg hergestellt werden soll. Die Aktie gab um 0,3 Prozent nach.

Der Kurs der Citigroup-Aktie verlor 0,5 Prozent. Einem Bericht von CNBC-TV zufolge plant die Bank Stellenstreichungen. In einigen Abteilungen sollen demnach bis zu 10 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen.

Lumen Technologies stiegen um 17,9 Prozent. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorgeht, hat CEO Kate Johnson im Zuge des jüngsten Ausverkaufs 1 Million Aktien der Telekommunikationsgesellschaft erworben.

Die Aktie von Dish Network brach um 35,4 Prozent ein, nachdem der Pay-TV- und Mobilfunkanbieter für das dritte Quartal einen Verlust ausgewiesen hat. Beide Geschäftsbereiche haben Kunden verloren.

Dollar etwas fester - Renditen steigen wieder

Am Devisenmarkt notierte der Dollar nach seinem jüngsten Rückgang etwas fester. Der Dollar-Index legte 0,2 Prozent zu. Marktbeobachter merkten an, dass die Erwartungen an eine Leitzinssenkung in den USA nach vorne gerückt seien. "Die Futures-Märkte erwarten eine erste Leitzinssenkung nun bereits für die Sitzung im Mai 2024", hieß es bei Wellenreiter-Invest. In der vergangenen Woche war noch der Juni favorisiert worden.

Bei den Anleiherenditen kam es nach dem Rücksetzer der vergangenen Woche nun zu einer Gegenbewegung. Die Zehnjahresrendite erhöhte sich deutlich um 13,0 Basispunkte auf 4,65 Prozent.

Die Ölpreise stiegen leicht an. Der Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhten sich um jeweils 0,4 Prozent. Saudi-Arabien und Russland hatten mitgeteilt, dass sie ihre jeweiligen Fördermengenkürzungen bis Jahresende beibehalten wollen.

Der Goldpreis kam mit den wieder ansteigenden Marktzinsen deutlich zurück. Der Preis für die Feinunze des Edelmetalls fiel um 0,7 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.095,86 +0,1% 34,54 +2,9%

S&P-500 4.365,98 +0,2% 7,64 +13,7%

Nasdaq-Comp. 13.518,78 +0,3% 40,50 +29,2%

Nasdaq-100 15.154,93 +0,4% 55,44 +38,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,93 +6,3 4,87 50,8

5 Jahre 4,58 +10,3 4,48 58,2

7 Jahre 4,64 +12,3 4,52 67,1

10 Jahre 4,65 +13,0 4,52 76,6

30 Jahre 4,81 +11,4 4,70 84,4

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:22 Fr, 17:21 % YTD

EUR/USD 1,0720 -0,1% 1,0748 1,0737 +0,2%

EUR/JPY 160,82 +0,4% 160,69 160,34 +14,6%

EUR/CHF 0,9637 -0,1% 0,9636 0,9640 -2,6%

EUR/GBP 0,8685 +0,2% 0,8670 0,8675 -1,9%

USD/JPY 150,02 +0,4% 149,52 149,33 +14,4%

GBP/USD 1,2343 -0,2% 1,2397 1,2377 +2,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2848 -0,1% 7,2811 7,2935 +5,2%

Bitcoin

BTC/USD 35.016,08 +0,1% 34.885,93 34.695,62 +110,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,87 80,51 +0,4% +0,36 +4,6%

Brent/ICE 85,21 84,89 +0,4% +0,32 +4,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 45,13 47,96 -5,9% -2,83 -46,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.978,28 1.992,58 -0,7% -14,31 +8,5%

Silber (Spot) 23,03 23,21 -0,8% -0,18 -3,9%

Platin (Spot) 908,65 936,90 -3,0% -28,25 -14,9%

Kupfer-Future 3,71 3,68 +0,8% +0,03 -2,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2023 16:11 ET (21:11 GMT)