07.11.2025 15:52:39

MÄRKTE USA/Wall Street leichter mit anhaltendem "Shutdown"

DOW JONES--Die Abgaben an der Wall Street setzen sich auch zum Wochenausklang fort - wenn auch mit etwas gebremstem Tempo. Anleger sorgen sich Händlern zufolge weiterhin hauptsächlich um die hohen Bewertungen der Technologiewerte, die vom KI-Boom nach oben getragen wurden. Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Eröffnung 0,5 Prozent auf 46.682 Punkte. Der S&P-500 reduziert sich um 0,6 Prozent und der Nasdaq-Composite büßt 0,9 Prozent ein.

Derweil dauert der bisher längste "Shutdown" in den USA an. Wegen der Haushaltssperre wurden zahlreiche Bundesbedienstete in den Zwangsurlaub geschickt oder müssen ohne Bezahlung arbeiten. Das betrifft auch die Fluglotsen. An den 40 größten US-Flughäfen werden daher an diesem Freitag zahlreiche Flüge gestrichen. Die Aktien von United Airlines verlieren weitere 2,3 Prozent und für Delta Air Lines geht es um weitere 1,7 Prozent nach unten.

Als Folge des "Shutdown" werden derzeit viele normalerweise von staatlichen Stellen erhobene Konjunkturdaten nicht veröffentlicht, so dass Anlegern, aber auch der US-Notenbank wichtige Orientierungshilfen fehlen. Sie können sich nur auf Daten privater Anbieter stützen. Diese zeigen, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt eintrübt. Einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von Challenger, Gray & Christmas zufolge planten die US-Unternehmen im Oktober den Abbau von 150.000 Stellen - mehr als dreimal so viele wie im September. Ursächlich seien Kostensenkungen und der vermehrte Einsatz von KI.

Als einziges Konjunkturdatum von Rang wird am Freitag der von der Universität Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung veröffentlicht. Volkswirte schätzen, dass sich die Stimmung Anfang November etwas eingetrübt hat.

Unter den Einzelwerten fallen Tesla um 4,5 Prozent. Die Aktionäre des Elektroautoherstellers haben das Vergütungspaket im Umfang von 1 Billion Dollar für CEO Elon Musk gebilligt.

Airbnb steigen nach Vorlage von Geschäftszahlen um 1,4 Prozent. Das Ergebnis des Unternehmens wurde zwar durch eine höhere Steuerbelastung geschmälert, doch berichtete der Vermittler von Ferienunterkünften von steigenden Buchungszahlen. Das Reiseportal Expedia verzeichnet ebenfalls eine höhere Nachfrage und hat daher den Ausblick angehoben, was der Aktie zu einem Kurssprung von 16 Prozent verhilft.

Gut kommen auch die Geschäftszahlen von Monster Beverage (+6,5%) an. Der Hersteller von Energy Drinks hat dank einer starken Nachfrage nach zuckerfreien Getränken die Erwartungen übertroffen. Der Spieleentwickler Take-Two Interactive Software (-6,3%) hat zwar den Ausblick angehoben, verschiebt aber den Start der neuesten Version des beliebten Spiels Grand Theft Auto VI.

Der Dollar kann zwischenzeitliche Gewinne nicht behaupten und gibt erneut nach. Er fällt um 0,2 Prozent. Eine politische Einigung im "Shutdown" ist weiterhin nicht in Sicht, die Citi-Analysten glauben jedoch, dass dieser nächste Woche beendet wird. "Aber eine weitere Verzögerung könnte die verspäteten Daten-Veröffentlichungen weiter in den Dezember verschieben", schreiben sie.

Am Anleihemarkt steht die Rendite zehnjähriger US-Anleihen wenig verändert bei 4,09 Prozent. Der "Shutdown" sorgt übergeordnet für anhaltende Verunsicherung, heißt es.

Gold profitiert von Konjunktursorgen. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,3 Prozent auf 3.995 Dollar.

Der Ölpreis der Sorte WTI legt um 0,7 Prozent zu, gestützt von ukrainischen Angriffen auf russische Raffinerien und neue Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil, wie MUFG anmerkt.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 46.681,93 -0,5% -230,37 +10,3%

S&P-500 6.681,90 -0,6% -38,42 +14,3%

NASDAQ Comp 22.853,70 -0,9% -200,30 +19,4%

NASDAQ 100 24.943,19 -0,7% -186,86 +19,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,1572 +0,2% 1,1545 1,1538 +11,5%

EUR/JPY 177,41 +0,4% 176,71 176,65 +8,5%

EUR/CHF 0,9310 -0,0% 0,9313 0,9316 -0,8%

EUR/GBP 0,8808 +0,2% 0,8792 0,8805 +6,2%

USD/JPY 153,31 +0,2% 153,05 153,10 -2,7%

GBP/USD 1,3138 +0,0% 1,3132 1,3103 +4,9%

USD/CNY 7,0865 +0,0% 7,0855 7,0848 -1,7%

USD/CNH 7,1254 +0,1% 7,1216 7,1224 -2,9%

AUS/USD 0,6482 +0,0% 0,6480 0,6470 +4,7%

Bitcoin/USD 99.979,90 -1,4% 101.430,50 101.988,40 +7,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,84 59,43 +0,7% 0,41 -17,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.994,94 3.981,31 +0,3% 13,63 +51,7%

Silber 48,52 48,03 +1,0% 0,49 +66,3%

Platin 1.334,19 1.333,89 +0,0% 0,30 +52,3%

Kupfer 4,97 4,97 -0,0% 0,00 +20,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2025 09:53 ET (14:53 GMT)

