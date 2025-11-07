Arm Holdings Aktie

NASDAQ 100-Kursverlauf 07.11.2025 20:04:38

Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Abschläge

Der NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Verluste.

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,18 Prozent leichter bei 24 834,23 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,606 Prozent auf 24 977,73 Punkte an der Kurstafel, nach 25 130,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 980,95 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 603,78 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 4,90 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 24 840,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, stand der NASDAQ 100 bei 23 389,53 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 07.11.2024, den Stand von 21 101,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 18,40 Prozent. Bei 26 182,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 542,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Monster Beverage (+ 5,59 Prozent auf 70,02 USD), Starbucks (+ 3,16 Prozent auf 84,82 USD), Fiserv (+ 2,69 Prozent auf 63,29 USD), T-Mobile US (+ 2,63 Prozent auf 206,30 USD) und Marriott (+ 2,55 Prozent auf 288,31 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Microchip Technology (-8,29 Prozent auf 54,43 USD), DexCom (-6,26 Prozent auf 54,39 USD), Arm (-5,88 Prozent auf 148,94 USD), Enphase Energy (-5,42 Prozent auf 29,48 USD) und Marvell Technology (-5,03 Prozent auf 88,64 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 33 431 098 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,112 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,75 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

