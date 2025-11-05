Monster Beverage Aktie
Ausblick: Monster Beverage stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Monster Beverage wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,479 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Monster Beverage 0,380 USD je Aktie eingenommen.
17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent auf 2,11 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,91 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,49 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,07 Milliarden USD, gegenüber 7,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
