Schwacher Wochentag in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags

Am Freitag fällt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 2,00 Prozent auf 24 627,88 Punkte zurück. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,606 Prozent tiefer bei 24 977,73 Punkten, nach 25 130,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 612,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 980,95 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 5,69 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24 840,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23 389,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21 101,57 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,41 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Monster Beverage (+ 7,06 Prozent auf 70,99 USD), Starbucks (+ 3,76 Prozent auf 85,31 USD), T-Mobile US (+ 3,31 Prozent auf 207,66 USD), eBay (+ 2,55 Prozent auf 82,91 USD) und Marriott (+ 2,47 Prozent auf 288,08 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Microchip Technology (-9,57 Prozent auf 53,67 USD), Marvell Technology (-8,21 Prozent auf 85,67 USD), Arm (-6,67 Prozent auf 147,70 USD), Enphase Energy (-6,13 Prozent auf 29,26 USD) und AppLovin (-5,85 Prozent auf 585,02 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 24 581 939 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,112 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

