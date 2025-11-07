Arm Holdings Aktie

Arm Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
NASDAQ 100 aktuell 07.11.2025 18:02:02

Schwacher Wochentag in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags

Schwacher Wochentag in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags

Der NASDAQ 100 notiert aktuell im negativen Bereich.

Am Freitag fällt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 2,00 Prozent auf 24 627,88 Punkte zurück. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,606 Prozent tiefer bei 24 977,73 Punkten, nach 25 130,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 612,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 980,95 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 5,69 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24 840,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23 389,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21 101,57 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,41 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Monster Beverage (+ 7,06 Prozent auf 70,99 USD), Starbucks (+ 3,76 Prozent auf 85,31 USD), T-Mobile US (+ 3,31 Prozent auf 207,66 USD), eBay (+ 2,55 Prozent auf 82,91 USD) und Marriott (+ 2,47 Prozent auf 288,08 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Microchip Technology (-9,57 Prozent auf 53,67 USD), Marvell Technology (-8,21 Prozent auf 85,67 USD), Arm (-6,67 Prozent auf 147,70 USD), Enphase Energy (-6,13 Prozent auf 29,26 USD) und AppLovin (-5,85 Prozent auf 585,02 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 24 581 939 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,112 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Arm Holdingsmehr Nachrichten

Analysen zu Arm Holdingsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AppLovin Corp 542,50 1,59% AppLovin Corp
Arm Holdings 126,80 -7,31% Arm Holdings
Charter Inc (A) (Charter Communications) 188,76 -2,92% Charter Inc (A) (Charter Communications)
eBay Inc. 70,05 -0,34% eBay Inc.
Enphase Energy Inc 26,45 -2,92% Enphase Energy Inc
JD.com Inc (spons. ADRs) 27,30 -1,09% JD.com Inc (spons. ADRs)
Marriott Inc. 251,30 2,63% Marriott Inc.
Marvell Technology 77,69 -5,57% Marvell Technology
Microchip Technology Inc. 49,64 -4,72% Microchip Technology Inc.
Monster Beverage Corp 58,80 2,94% Monster Beverage Corp
NVIDIA Corp. 160,98 -1,07% NVIDIA Corp.
Starbucks Corp. 71,27 -0,21% Starbucks Corp.
The Kraft Heinz Company 20,95 1,80% The Kraft Heinz Company
T-Mobile US 179,00 2,65% T-Mobile US

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 059,81 -0,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen