Magna Aktie
WKN: 868610 / ISIN: CA5592224011
|
02.11.2025 22:11:23
Magna (MGA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Friday, Oct. 31, 2025, at 8 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Magna Incmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: Magna präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Magna präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: Magna gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: Magna stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)