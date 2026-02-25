Magnite Aktie
WKN DE: A2P75A / ISIN: US55955D1000
|
26.02.2026 00:48:20
Magnite, Inc. Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - Magnite, Inc. (MGNI) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $123.1 million, or $0.80 per share. This compares with $36.4 million, or $0.24 per share, last year.
Excluding items, Magnite, Inc. reported adjusted earnings of $52.93 million or $0.34 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.9% to $205.4 million from $194.0 million last year.
Magnite, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $123.1 Mln. vs. $36.4 Mln. last year. -EPS: $0.80 vs. $0.24 last year. -Revenue: $205.4 Mln vs. $194.0 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Magnite Inc
|
24.02.26
|Ausblick: Magnite stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Magnite mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Magnite präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Magnite stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)